Länderspiel-Abstellung doch kein Problem: Flick bestätigt "Go" für Lewandowski und Alaba

Der FC Bayern München stellt Torjäger Robert Lewandowski nun doch für das WM-Qualifikationsspiel von Polen in England ab. Auch David Alaba darf mit der österreichischen Auswahl nach Schottland reisen. „Für beide hat es das Go von uns gegeben“, bestätigte Trainer Hansi Flick am Samstag nach dem 4:0 des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart.

