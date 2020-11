Länderspiel: Deutschland gegen Tschechien live im TV und Online-Stream sehen

Bevor es für die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League am Samstag gegen die Ukraine und am darauffolgenden Dienstag gegen Spanien ernst wird, hat Bundestrainer Joachim Löw noch einmal die Möglichkeit zu testen. Am Mittwoch trifft die DFB-Auswahl in Leipzig auf Testpielgegner Tschechien (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Zuletzt hatte das deutsche Team mit dem Premieren-Sieg in der Nations League gegen die Ukraine (2:1) zunächst für Rückenwind gesorgt, beim anschließenden Torfestival gegen die Schweiz (3:3) jedoch wieder erhebliche Defizite offenbart.

