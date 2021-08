Bei Länderspiel-Dreierpack: Kolumbien-Star James Rodriguez fehlt erneut im Auswahl-Kader

Kolumbiens Star James Rodríguez wird bei den anstehenden WM-Qualifikationsspielen in Südamerika erneut nicht zur kolumbianischen Nationalmannschaft gehören. Dies geht aus dem am Dienstag vom Verband veröffentlichten Kader für die drei Spiele hervor. Kolumbien trifft in La Paz am 2. September auf Bolivien, in Asunción am 5. September auf Paraguay und in Barranquilla am 9. September auf Chile (jeweils Ortszeit).

