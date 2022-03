Keine 20 Kilometer von seinem Zuhause in Bammental entfernt beginnt für Hansi Flick das Länderspiel-Jahr. Gegen Israel will der Bundestrainer am Samstag (20.45 Uhr, ZDF) in Sinsheim seine erstaunliche Bilanz ausbauen. Sieben Spiele, sieben Siege, diese Quote hat nach vielen Enttäuschungen die Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft vor der WM in Katar wieder in die Höhe getrieben. 240 Tage vor dem WM-Anpfiff in Doha prüft Flick erstmals in diesem Jahr die Turnierform seiner Kandidaten für die Endrunde in Katar.

