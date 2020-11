Länderspiel im Liveticker: Deutschland trifft in Leipzig auf Tschechien

Vor den Nations-League-Punktspielen gegen die Ukraine und Spanien testet die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig gegen Tschechien. Bundestrainer Joachim Löw gibt am Mittwoch (20.45 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) mehreren Ergänzungs- und Perspektivspielern eine Einsatzchance. Im Tor steht der Frankfurter Kevin Trapp. Für die Startelf setzt Löw zudem unter anderem auf Robin Koch und Antonio Rüdiger in der Abwehr sowie Julian Brandt und Luca Waldschmidt in der Offensivreihe.

Erst am Donnerstag werden sieben Stammkräfte um Kapitän Manuel Neuer, Leon Goretzka und Timo Werner zur DFB-Elf stoßen. Mit den etablierten Akteuren will Löw den Jahresabschluss in der Nations League gegen die Ukraine am Samstag in Leipzig und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien bestreiten. Die 2020 in bislang fünf Spielen ungeschlagene DFB-Auswahl kann in dem Wettbewerb noch den Gruppensieg und damit die Qualifikation für das Final-Four-Turnier im Oktober 2021 schaffen.