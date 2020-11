Länderspiel zwischen der Schweiz und Ukraine vor Absage: "Ball liegt bei der UEFA"

Das für Dienstagabend in Luzern geplante Nations-League-Spiel zwischen der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft und der Ukraine steht vor der Absage. Nach positiven Corona-Befunden bei Jewgeni Makarenko, Eduard Sobol und Dimitri Risnyk am Montag wurden das gesamte Team und der Betreuerstab nochmals getestet. Weil es dabei erneut vier positive Fälle gegeben habe, ordnete der Luzerner Kantonsarzt für die gesamte Gäste-Mannschaft Quarantäne an. Nach Angaben des ukrainischen Verbandes wurden drei Spieler positiv getestet.

"Überrascht“ hatte bereits am Montag Bundestrainer Joachim Löw in Sevilla auf die Nachricht reagiert, dass zwei Tage nach dem 3:1 gegen die Ukraine zwei in Leipzig beim Gegner eingesetzte Akteure positiv getestet wurden: "Vor dem Spiel waren alle ukrainischen Spieler negativ. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.“