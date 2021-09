Die erste Länderspiel-Woche unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick geht zu Ende. Am Freitag will der DFB-Coach mit der Nationalmannschaft in Island den dritten Sieg im dritten Spiel – und somit voll Kurs auf die WM-Qualifikation nehmen. Doch mit den Isländern wartet wohl der bisher schwerste Flick-Gegner. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.