Vor ersten Länderspielen im WM-Jahr: Ankunft von Gnabry, Sané und Co. wird zum modischen Schaulaufen

Erst stieg Kai Havertz um kurz vor 19 Uhr im auffälligen gelben Pullover und lässiger grauer Jeanshose aus dem DFB-Shuttle. Wenig später folgte Benjamin Henrichs in gelbgrau-karierter Jacke. Und im Pulk der Spieler des FC Bayern kamen schließlich Serge Gnabry und Leroy Sané mit ihrem modisch eigenwilligen Stil am Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft vor den Toren Frankfurts an. Sané trug einen weißen Pulli mit einem sehr präsenten Hummer, Gnabry kam in dicker brauner Weste und gelben Nike-Tretern, die eher nach Pantoffeln aussahen. Anzeige

Im Kempinski Gravenbruch, wo das DFB-Team bis zum Ende der Ära von Teamchef Rudi Völler regelmäßig residiert hatte, trafen sich die Spieler von Bundestrainer Hansi Flick am Montagabend vor den ersten Länderspielen im WM-Jahr 2022 in Sinsheim gegen Israel (26. März) und drei Tage später in Amsterdam gegen Holland. Seit 2006 war zuletzt immer die Sechs-Sterne-Unterkunft Villa Kennedy die Heimat der Nationalspieler in Frankfurt gewesen. Und das modische Schaulaufen von Chelseas Havertz, Leipzig Henrichs sowie Gnabry und Sané war dabei der Hingucker für die anwesenden Journalisten und einige Autogramm- und Selfie-Jäger vor dem Hotel.

Schon am späten Nachmittag waren Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) und Rückkehrer Julian Weigl (Benifca Lissabon) vorgefahren. Ex-BVB-Profi Weigl ist zuvor letztmals vor fast exakt fünf Jahren in einem Testspiel gegen England (1:0) im DFB-Trikot aufgelaufen. Erst nach der vereinbarten spätesten Ankunft um 19.30 Uhr stiegen die Bayern-Stars Manuel Neuer, Thomas Müller, Jamal Musiala mit Gnabry und Sané aus dem Shuttle-Bus, ebenso Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

Nach einem positiven Corona-Schnelltest fehlt Robin Koch (Leeds United), auch Joshua Kimmich ist in Erwartung der Geburt seines dritten Kindes bislang nicht in Frankfurt angereist. Karim Adeyemi von RB Salzburg musste seine Teilnahme an den Länderspielen verletzungsbedingt absagen.

Auftakt ins Länderspieljahr 2022: Gemächlich trudeln die ersten Nationalspieler im #Kempinski vor den Toren von Frankfurt ein. Den Auftakt machen Florian #Neuhaus und dann Rückkehrer Julian Weigl #dfbteam #DieMannschaft pic.twitter.com/yMBxHYcgTD — Der SPORTBUZZER (@Sportbuzzer) 21. März 2022

Flick schwört DFB-Team auf 2022 ein Flick hatte insgesamt 26 Spieler für den Kader der Nationalmannschaft nominiert. Noch ist unklar, wann Kimmich dazustößt und ob eventuell Nachnominierungen vorgenommen werden. Der Bundestrainer selbst war schon am Wochenende angereist, um sich auf die Länderspiele acht und neun als DFB-Coach vorzubereiten. Bisher hielt er sich mit sieben Siegen aus sieben Partien schadlos.