Länderspiele, Auslosung und Liga-Abschluss: Die wichtigsten Termine für das DFB-Team bis zur WM in Katar

Bundestrainer Hansi Flick hat die deutsche Nationalmannschaft souverän zur Weltmeisterschaft 2022 geführt. Einige wichtige Termine bis zum Turnier in Katar stehen schon fest. Nach der WM-Qualifikation rückt das DFB-Team bereits in knapp einem Monat wieder in den Fokus. Im neuen Jahr stehen neben den Testspielen auch einige Nations-League-Partien auf dem Programm. Und wie sehen die Bundesliga-Planungen im WM-Jahr aus? Der SPORTBUZZER nennt die wichtigsten Termine für Flick und Co. bis zur Endrunde in Katar. Anzeige

Auslosung der Nations League in Montreux Deutschland ist in Lostopf zwei und bekommt auf jeden Fall am 16. Dezember in Montreux einen starken Kontrahenten zugelost: Italien, Frankreich, Belgien, Spanien sind die Optionen aus dem besten Topf. Das ist die Kategorie, die dann auch Nationalspieler Thomas Müller als schwierigen Gegner bezeichnen würde. "Wichtig wird sein, wie wir uns präsentieren, wenn die Gegner namhafter sind", sagte Antonio Rüdiger.

Erstes Länderspiel-Fenster 2022 "Gegen die größeren Nationen beweisen", lautet das Ziel. Und auch Bundestrainer Flick betonte zuletzt: "Das Messen mit den Besten ist für die Entwicklung auch wahnsinnig wichtig." Im Länderspielfenster vom 21. bis 30. März soll es wahrscheinlich zwei Testspiele gegen Hochkaräter geben. Benannt werden die Gegner erst nach der Auslosung der Nations League, um Dopplungen im Vorbereitungsprogramm zu vermeiden.

WM-Auslosung Das DFB-Team erfährt seine Vorrundengegner für das Turnier in Katar am 1. April des kommenden Jahres. Die Gruppen der Weltmeisterschaft sollen am Tag nach dem FIFA-Kongress am 31. März in Doha ausgelost werden. Zum Zeitpunkt der Auslosung werden dabei noch nicht alle 32 Teilnehmer feststehen, die letzten beiden Mannschaften werden erst im Juni bei interkontinentalen Playoffs ermittelt. Deutschland steht nach derzeitigem Stand nicht im Topf der besten Teams - damit droht ein schwieriges Los. Die Weltrangliste ist wieder das wesentliche Kriterium für die Bildung der Lostöpfe. Demnach wären neben Gastgeber Katar die bestplatzierten sieben Teams im ersten Topf. Deutschland steht aktuell nur auf Platz zwölf - mit deutlichem Rückstand auf das siebtplatzierte Spanien.

Viererpack in der Nations League Zwischen dem 2. und 14. Juni stehen die vier Spiele in der Nations League an. Die Nationalspieler erhalten zuvor eine kurze Pause. Der letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 14. Mai terminiert. Das DFB-Pokal-Finale findet eine Woche später am 21. Mai statt. Das Endspiel der Champions League ist erst für den 28. Mai geplant. Noch ist unklar, wie Bundestrainer Flick mit den Nationalspielern umgeht, die aufgrund der terminlichen Lage keine große Auszeit erhalten würden. "Ich habe tatsächlich gedacht, im Juni hätte ich frei", kommentierte Müller den Terminplan auf SPORTBUZZER-Nachfrage erstaunt.

Doppelpack in der Nations League Nach den vier Nations-League-Spielen im Juni geht es für die nominierten Nationalspieler in den Urlaub. Erst im Juli starten die meisten Bundesliga-Klubs die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Die Saison 2022/23 beginnt für die Erstliga-Vereine zwischen dem 29. Juli und 1. August mit dem DFB-Pokal. Am 30. Juli steht der deutsche Supercup auf dem Programm - die Pokal-Spiele der Supercup-Teilnehmer finden daher erst am 30. und 31. August statt. Der Auftakt der neuen Erstliga-Saison ist für den 5. August geplant.



Beginn der Abstellungsperiode Der letzte Bundesliga-Spieltag des Jahres ist für das Wochenende vom 11. bis 13. November geplant. Ab dem 14. November beginnt die Abstellungsperiode für die WM. Die Mehrzahl der 23 WM-Plätze von Kapitän Manuel Neuer über Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, Timo Werner und einige mehr ist nach jetzigem Stand auch praktisch schon vergeben - Leistungsschwankungen oder Verletzungen natürlich ausgenommen.