Länderspiele in Corona-Zeiten: Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer kritisiert UEFA hart - "Sind nur die Puppen"

Kapitän Marcel Sabitzer von Bundesligist RB Leipzig hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie gegen Länderspiele ausgesprochen. "Wenn man sich gesellschaftliche Lage weltweit ansieht, dann ist es fragwürdig, wie man den Bewerb durchführt. Es ist zu hinterfragen, ob das in dieser Phase alles Sinn macht", sagte der österreichische Nationalspieler nach dem Test in Luxemburg (3:0) laut Kurier. Die Kritik richtete sich gegen die Europäische Fußball-Union UEFA als Organisator der Partien. "Wir sind die Puppen, die das ausführen müssen. Es liegt nicht in unserer Hand", sagte Sabitzer, der von einer Absage aller Länderspiele ausgegangen war: "Die Lage ist nicht ohne, die Zahlen sind in jedem Land stark ansteigend. Deshalb dachte ich, dass es vielleicht nicht so weit kommt."

