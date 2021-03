Länderspielpause: 96-Spieler reisen nicht zu ihren Nationalteams - bis auf Jaka Bijol

Nach sechs Tagen Quarantäne ist Hannover 96 wieder frei - und hat so zwei Wochen Zeit, um sich auf das nächste Spiel gegen den Hamburger SV am Ostersonntag vorzubereiten. Das kommende Länderspiel-Wochenende ist spielfrei, am kommenden Donnerstag testet 96 in der Eilenriede gegen Bundesligist Arminia Bielefeld (14 Uhr). Trainer Kenan Kocak ist „dankbar, dass wir das Spiel haben“.

Zufrieden dürfte Kocak auch über die Absprachen mit den Nationaltrainern sein. „Alle bleiben hier, bis auf Jaka Bijol, er ist der einzige Nationalspieler, der unterwegs ist.“ Genki Haraguchi, Sei Muroya, (beide Japan), Nikas Hult (Schweden), Simon Falette (Guinea), Valmir Sulejmani und Florent Muslija (beide Kosovo) reisen nicht herum.