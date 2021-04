Länderspielpause im Handball: Fünf DHfK-Handballer auf Reisen

Leipzig. Der Zeitplan in der Handball-Bundesliga ist knapp bemessen. Bis zum 27. Juni stehen für die DHfK-Profis noch 13 Spiele im Ligabetrieb an. Für fünf der Leipziger wird das Programm in diesen Tagen sogar noch anstrengender. Maciej Gebala (Polen), Alen Milosevic (Schweiz), Patrick Wiesmach (Dänemark), Kristian Saeveras (Norwegen) und Philipp Weber (Deutschland) spielen bis Sonntag um die begehrten Plätze bei der Handball-Europameisterschaft 2022. Lediglich Rückraum-Ass Weber kann die Qualifikations-Partien gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag und Estland am Sonntag relativ entspannt angehen, denn die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason führt die Gruppe mit deutlichem Abstand an.

