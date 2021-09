Länderspielreise für Giovanni Reyna vorzeitig beendet: BVB-Profi zieht sich Oberschenkelzerrung zu

Die US-amerikanische Nationalmannschaft muss wie schon beim Remis gegen Kanada (1:1) beim kommenden WM-Qualifikationsspiel gegen Honduras ohne Giovanni Reyna auskommen. Wie der Verband mitteilte, zog sich der Profi von Borussia Dortmund im Spiel gegen El Salvador am vergangenen Donnerstag (0:0) eine Zerrung im rechten Oberschenkel zu. Die Länderspielreise ist für den Offensivspieler damit vorzeitig beendet, ein Einsatz gegen Honduras ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung.

Beim BVB war das Top-Talent unter Neu-Trainer Marco Rose zuletzt als Stammspieler gesetzt. In der laufenden Saison stand er in sämtlichen Pflichtspielen in der Startformation. In seinen insgesamt fünf Partien erzielte Reyna zwei Tore und steuerte eine Vorlage bei. Erst im Januar 2020 hatte er bei der Borussia den Sprung zu den Profis geschafft und steigerte seinen Marktwert seither auf 38 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Sein Wert für die Westfalen ist unbestritten.