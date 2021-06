Da ist der Trainer zufrieden: Sarstedter haben "richtig viel Qualität dazubekommen" 

Bei der Bewertung seines Personals wirkt Marc Vucinovic zuversichtlich. „Wir hatten schon einen guten Kader und haben noch richtig viel Qualität dazubekommen“, sagt der Coach des Landesligisten 1. FC Sarstedt. „Ich bin sehr zufrieden mit den Transfers. Wir haben alles bekommen, was wir uns gewünscht haben.“

Gegner, Personal, TV: Die wichtigsten Infos zum Havelser Aufstiegsspiel in Schweinfurt

Auftakt gegen St. Pauli: Das sind die Testspiele von 96 in der Saisonvorbereitung

Das Niveau und die Leistungen, die regelmäßig während der Übungseinheiten zu erkennen seien, wolle er künftig auch konstant im Wettkampf abgerufen sehen. „Dazu werden wir versuchen, ein bisschen flexibler in der Grundordnung zu werden – auch mal mit einer Dreierkette oder mit zwei Spitzen agieren.“ Daran werde in der Vorbereitung akribisch gearbeitet.

Mit Jonas Jürgens, Hannes Thomas und Dominik Rössig stünden drei Angreifer im Kader, „außerdem schwebt uns vor, den einen oder anderen mal in vorderster Front auszuprobieren“, so der Trainer. Überhaupt plane er, Spieler auf Positionen zu testen, mit denen sie sich bislang eher nicht auskennen würden.

Mit Mann wird's konkret: 96-Sportchef in spe fehlt nur noch Hoffenheims Freigabe

Nach einigem Hin und Her: Osnabrücks Sebastian Kerk entscheidet sich für 96

Vertrag verlängert: Jannes Krone will Recken mit noch mehr "Frechheit im Angriff" helfen

Der eine oder andere wolle schon zu viel. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie das Ganze nicht so verbissen sehen, sondern es vielmehr genießen sollen, wieder auf dem Platz zu stehen.“ Dass nach sieben Monaten Pause nicht auf Anhieb alles so laufe wie normal, sei doch klar. „Es ist noch ordentlich Sand im Getriebe, weil wir alle erst mal unsere Füße wieder einstellen müssen.“ Aber das sei zum jetzigen Zeitpunkt unerheblich: Zurzeit zählten nur der Spaß am Fußball und die Freude daran, wieder zusammen kicken zu können.

Mader unterstützt als Teammanager

Nebenbei wurde auch der Staff weiter optimiert: Außer den Trainern Vucinovic und Eugen Klein sowie Torwarttrainer Christian Gremmels wird künftig auch Teammanager Sebastian Mader während der Übungseinheiten als Co-Trainer mit unterstützen. So könne man noch besser in Kleingruppen arbeiten, betont Vucinovic. „Außerdem haben wir einen Physiotherapeuten dazubekommen, der den Jungs regelmäßig zur Verfügung steht.“

Da man inzwischen weiß, dass die Saison Mitte August starten soll, gibt es jetzt auch den konkreten Starttermin für die Vorbereitung: „Los geht es offiziell am 3. Juli“, informiert der Trainer. Derzeit ist die Mannschaft allerdings kaum vom Platz runterzukriegen, denn es gibt schließlich einen großen Nachholbedarf. „Im Grunde haben wir jetzt schon angefangen, machen dann noch einmal eine siebentägige Pause – und dann geht’s richtig los“, so der Trainer.

Sechseinhalb Wochen schwitzen, kicken und Spaß haben, sechs Testspiele – dann soll es losgehen. Mit Punktspielen in der Landesliga. Endlich!