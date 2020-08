XXL-Umbruch abgeschlossen: 1. FC Wunstorf startet mit 18 Zugängen in die Saison

Mittlerweile ist die Zahl der Neuzugänge auf 18 gestiegen, nachdem kurzfristig mit Timo Amberg (HSC) und Ahmed Jamelledine (SV Iraklis Hellas) noch zwei weitere Kicker hinzugestoßen sind. 18 Spieler haben den Verein verlassen, darunter Urgesteine wie Kapitän Robin Ullmann, Abwehrkante Daniel McGuinness oder Offensivallrounder Sebastian Schirrmacher. Nur wenige Spieler aus der Vorsaison sind geblieben, zu ihnen gehört nun auch Aydin.

Erst an der Schwelle zur Regionalliga, dann Abstieg

Ohnehin wird es rund um das Barne-Sportzentrum nicht langweilig, in jüngerer Vergangenheit war sportlich immer etwas los. In der Saison 2017/18, in seinem damals fünften Oberligajahr in Folge, stand der FC kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Am drittletzten Spieltag unterlagen die Wunstorfer mit 2:3 bei Arminia Hannover, am Ende der Saison fehlten drei Punkte zur Meisterschaft. Vielleicht waren es die drei Zähler, die der FC am Bischofsholer Damm liegen ließ.

In der Saison danach stieg Wunstorf in die Landesliga ab, in dieser Spielklasse musste man zwischenzeitlich sogar den Blick eher nach unten als nach oben richten.