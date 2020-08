Derbys zum Auftakt: Das sind die Spielpläne der beiden Landesligen in Hannover

Die Saison kann beginnen! Nachdem der NFV die Spielpläne für die beiden Staffeln der Oberliga veröffentlicht hat, sind nun auch die Spielpläne der beiden Landesliga-Staffeln raus – allerdings noch unter Vorbehalt. Die Spielpläne wurden zuerst den Vereinen vorgelegt, um gegebenenfalls Fehler anzumerken.

Los geht´s in Staffeln 2 am 5. September. Zum Auftakt gibt´s am Samstagnachmittag gleich einen richtigen Kracher. Der TSV Pattensen ist zu Gast beim SC Hemmingen-Westerfeld. Und auch in der Staffel 1 gibt es ein Nachbarschaftsduell. Der Heeßeler SV empfängt die TSV Burgdorf zum Derby.

Der Modus

Die Landesliga wurde nach regionalen Gesichtspunkten in zwei Vorrundenstaffeln geteilt – eine mit neun (Staffel 1) und eine mit zehn Teams (Staffel 2). Ende November geht es in die Winterpause. Vom 27. Februar bis zum 28. März finden die übrigen Vorrundenspiele statt, vom 10. April bis zum 20. Juni die „Rückrunde“. Und zwar in einer Meisterrunde der besten sechs Vereine (Hin- und Rückspiele) und einer Abstiegsrunde der verbliebenen 13 Klubs (einfache Runde).