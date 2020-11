Wird die Landesliga 2021 mit oder ohne Aufstiegsrunde fortgesetzt?

„Vom 27. Februar bis 18. März 2021 läuft das Restprogramm der Vorrunde“, hatte der Vorstand des Bezirks Hannover im Niedersächsischen Fußballverband am 19. Juli in einer Presseerklärung mitgeteilt. Mittlerweile wurde der Starttermin für das neue Jahr nach vorn korrigiert. „Als ersten Spieltag für die Landesliga planen wir mit dem 13./14.2.2021, also zwei Wochen vor dem im Spielplan geplanten regulären Start“, vermeldete der Verband angesichts der erneuten Zwangspause. Anzeige Doch wie genau es dann eigentlich weitergemacht wird, ist aktuell noch unklar. Zwar ist auch ein kompletter Saisonabbruch nicht ausgeschlossen. Varianten, die Spielzeit nach der coronabedingten Unterbrechung Ende Oktober vernünftig und vor allem sportlich zu Ende zu bekommen, existieren allerdings etliche. Der SPORTBUZZER stellt sie vor.

Sechs Absteiger werden gesucht Der ursprüngliche Modus der Landesliga ist nicht trivial. Nach Hin- und Rückserie der nach regionalen Gesichtspunkten gebildeten beiden Staffeln wird das Feld in Auf- und Abstiegsrunde gesplittet. Die besten drei Teams jeder Gruppe spielen einen Aufsteiger in die Oberliga aus: jeder gegen jeden, in Hin- und Rückrunde (also insgesamt zehn Spieltage). Die Punkte werden anschließend nicht mitgenommen. Ebenfalls wieder bei Null beginnt die Abstiegsrunde für die restlichen 13 Teams, von denen mit sechs fast die Hälfte sicher eine Etage tiefer muss. Aufgrund der Größe des Feldes ist hier nur eine einfache Runde (zwölf Spieltage) vorgesehen. Alles (fast) wie gehabt Zwar konnte nun schon bereits an fünf Wochenenden nicht mehr gespielt werden, doch im Gegensatz zum ersten Lockdown Mitte März bleibt diesmal (noch) genügend Zeit bis zum Saisonende im Sommer. Ursprünglich sollten Auf- und Abstiegsrunden am 10. April beginnen und am 20. Juni abgeschlossen sein. Doch in Stein gemeißelt sind diese Termine sicher nicht. Man könnte etwas später mit den Play-offs starten, um die restlichen Spieltage in den Staffeln Nord und Süd zuvor noch über die Bühne zu bekommen. Bis zum Beginn der Sommerferien (22. Juli) ist ordentlich Puffer, auf die Europameisterschaft ab dem 11. Juni muss die Landesliga ohnehin keine Rücksicht nehmen. Ohne Wochenspiele wird man jedoch nicht auskommen. Auch der Starttermin der Saison 2021/2022 ist nicht außer Acht zu lassen.