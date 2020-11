Wichtig ist, dass es weitergeht“: Das sagen die Vereine der Landesliga Süd zum Lockdown

Jetzt haben sie es wieder gemacht: Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Bundesregierung und Ministerpräsidenten dem gesamten Land einen Shutdown verordnet. Und folgerichtig geht auch der Amateurfußball in den vorzeitigen Winterschlaf.

In der Südstaffel sieht man es ebenso pragmatisch: „Wir sind abhängig von den großen Entscheidern“, sagt Dennis Herrmann, Trainer des TSV Barsinghausen: „Und dann habe ich vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen des Verbandes.“

"Wir müssen uns fügen“

Ob man die Saison nun verlängere, dem aktuellen Modus durch englische Woche treu zu bleiben versuche oder den Modus anpasse, sei ihm egal. „Hauptsache, wir können so schnell wie möglich wieder spielen.“ Derzeit gelte noch der übliche Vorbereitungsplan für den Start nach der Winterpause. „Vier Wochen werden wir auf jeden Fall brauchen.“

Auch Marc Vucinvocic sieht die Sache eher nüchtern: „Es ist doch egal, was jeder Einzelne von den Entscheidungen hält. Wir müssen uns fügen“, so der Coach des 1. FC Sarstedt. Man sei auf diverse Situationen eingerichtet: Ob ein Start schon im Dezember oder erst weit im neuen Jahr möglich sei, „wir müssen die Pläne nur aus der Schublade holen“. Es gebe sowohl das normale Vorbereitungskonzept als auch individuelle Planungen und Ideen für Kleingruppen-Training, „je nachdem, was uns erlaubt wird“.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Saison könne er sich vorstellen, dass man den Modus wechsele: Die Saison quasi einfriere, in dem man nur die aktuellen Nachholspiele ansetze und dann sofort mit Auf- und Abstiegsrund beginne. Seinen Spielern gibt er erst mal für November komplett frei. „Mit welchem Ziel sollten wir die Jungs jetzt laufen schicken?“

Pykas Spieler sollen "individuell etwas tun"

Martin Pyka, Trainer des SC Hemmingen-Westerfeld, dagegen will die zwangsverordnete fußballfreie Zeit nicht gänzlich ungenutzt lassen. „Wir haben noch einen leistungsdiagnostischen Test gemacht. Und weil jeder noch Themenfelder hat, bei denen es noch Luft nach oben gibt, können die Jungs individuell sehr wohl etwas tun.“

Auch das Videoanalyse-Tool werde jedem Einzelnen zur Verfügung gestellt. „Wir haben jedes Spiel gefilmt, können da auf viele Gesichtspunkte eingehen.“ Online-Challenges seien wieder geplant, so Pyka. „Jonglage, Fußballtechnik – da ist Einfallsreichtum gefragt. Und die Jungs sollen sich auch selbst einbringen.“ Das Trainerteam werde den Spielern jede Woche zwei, drei Impulse liefern, beispielsweise zu den Themen Ernährung und Stressmanagement (Übungen zur Entspannung und Meditation).