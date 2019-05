Es ist eine ungewöhnliche Anzeige, die von der Fangruppierung Tennis Borussia Aktive Fans (TBAF) Anfang Februar aufgegeben wird. Die Fans haben das Vorgehen des Vorstands gewaltig satt. Sie werfen dem Vorstandsvorsitzenden und Investor Jens Redlich vor, ihren Verein zu kapern. Besonders die letzte Mitgliederversammlung, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt wurde, erzürnt die Fans. Zur Versammlung kamen wesentlich mehr Mitglieder als sonst, die meisten erst kürzlich in den Verein eingetreten. Ergebnis: Die fünf Kandidaten Redlichs setzten sich durch und wurden in den Aufsichtsrat gewählt. Die Kandidaten der Fans scheitern.

Sportlich hingegen läuft es für TeBe. In der NOFV Oberliga Nord steht das Team von Trainer Dennis Kutrieb auf dem zweiten Platz. Das Ziel, zurück in die Regionalliga Nordost aufzusteigen, ist realistisch, denn der Abstand auf den Tabellenersten SV Lichtenberg 47 beträgt bei vier verbleibenden Spielen lediglich drei Punkte. Auch im Pokal steht alles auf Angriff. Der Rekordpokalsieger hat erstmals seit 2008 wieder die Chance auf den Sieg. In einem Wahnsinns-Halbfinale gegen die höherklassige VSG Altenglienicke setzten sie sich durch. Held des Spiels war klar Ersatztorwart Ertugrul Akdas. Der erst 19-Jährige wurde zur Halbzeit eingewechselt. Mit einem 2:2 ging es in die Verlängerung. Kurz vor Schluss der Schock für TeBe: Elfmeter für Altenglienicke in der 116. Minute. Doch Akdas behält die Nerven und rettet sein Team ins Elfmeterschießen, wo sie sich anschließend mit 7:6 durchsetzen können.

A post shared by #GABFAF (@gabfaf.amateurfussball) on May 3, 2019 at 8:17am PDT

View this post on Instagram

Trainer Jörg Goslar entlassen

Die neue Spielersituation stellte Trainer Jörg Goslar vor große Herausforderungen: „Ich musste die Mannschaft dreimal neu einstellen.“ Doch auch das half ihm am Ende nicht weiter. Der Klassenerhalt in der Regionalliga Ost ist zwar so gut wie sicher, dennoch beendete der Verein diese Woche die Zusammenarbeit mit Goslar. Der bisherige Co-Trainer Alex Arsovic übernimmt bis zum Saisonende und geht mit der Mannschaft ins Pokalfinale. Das Finalticket löste Viktoria Berlin gegen den Vorjahressieger BFC Dynamo in einer lange offenen und spannenden Partie durch ein Tor von Nick Scharkowski in der 107. Minute der Verlängerung.

Wer das Landespokal-Finale auch gewinnt: Besonders in Anbetracht der Krisen in den letzten Monaten dürfte der Pokalsieg Balsam für die Seele sein und die Saison in ein wesentlich besseres Licht rücken. Beim Verlierer dürften die Sorgenfalten noch größer werden.