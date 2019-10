Hansa Rostock spaziert ins Landespokal-Achtelfinale

Hansa ging vor gut 1000 Zuschauern im Güstrower Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion durch Torjäger Pascal Breier (4. Minute) früh in Führung. Maximilian Ahlschwede (12.) und erneut Breier (19.) erhöhten noch vor der Halbzeitpause auf 3:0. Die beste Chance für den Sechstligisten besaß Sava Mihajlovic. Der SC-Torjäger scheiterte an Hansa-Schlussmann Alexander Sebald (33.) und konnte den Ball auch nach gut einer Stunde nicht im Tor unterbringen.

Die Auslosung für das Achtelfinale, das am 16. November ausgetragen wird, erfolgt am Dienstag um 18 Uhr in der Geschäftsstelle des Landesfußballverbandes in Rostock.