Landespokal-Halbfinale beim CFC: Bei Lok Leipzig sprechen alle vom wichtigsten Spiel der Saison

Leipzig/Chemnitz. Eine gewisse Vorfreude auf den großen Tag ist im Umfeld des 1. FC Lokomotive Leipzig schon seit langem zu spüren. „Das ist das größte Highlight hier für alle“, sagt Stürmer Matthias Steinborn. „Das wird ein riesen Hit für den Verein, für die Fans“, sagt Kapitän Robert Zickert. „Die Stimmung wird überragend“, sagt Trainer Björn Joppe. Was alle drei natürlich meinen: Das Halbfinale im Sachsenpokal an diesem Mittwoch beim Chemnitzer FC. Der Anstoß erfolgt 19.30 Uhr. Das Spiel wird unter www.sport-im-osten.de vom MDR im Live-Stream übertragen.

Klare Worte als Warnung

Der hatte nach dem Spiel ungewöhnlich deutlich seinen Kapitän Zickert und Ryan Malone kritisiert. Den Kapitän, weil zum wiederholten Male zu ungestüm in einen Zweikampf im Strafraum ging und einen Elfmeter verursachte. Malone, weil er in der Defensive unnötigerweise einen Ball vertändelte. Vermutlich waren die klaren Worte als Warnung gedacht, um die Sinne vor dem Pokal-Fight noch mal bei allen zu schärfen .

Dabei erinnert sich die Mannschaft gerne an den 4:2-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen den Chemnitzer FC aus dem vergangenen Ligaspiel vor gut drei Wochen. „Wenn wir an unsere Leistung anknüpfen, können wir weiterkommen“, meint Zickert. „Ich habe riesen Bock, das Endspiel-Ticket mit Lok zu holen“, betont Steinborn. Auch Joppe ist für die Partie zuversichtlich: „Ein Finale kann man nie versprechen, aber man sieht in den Augen der Spieler, dass sie 90 Minuten alles dafür tun werden.“

Lok rechnet sich Chancen aus

Nur einen Tag hatte die Mannschaft während des Oster-Wochenendes frei, seitdem wird am Plan für Chemnitz getüftelt. Elfmeter will Joppe nicht üben lassen: „Sowas mache ich nicht! Ich habe den Jungs gesagt: ‚Man hat das Spiel in Chemnitz gesehen, man hat das Spiel hier gesehen – ich denke nicht, dass es eine Verlängerung geben wird‘.“ Auch das Aufeinandertreffen in der Hinrunde war mit einem 3:1 für den CFC eine recht deutliche Angelegenheit.

Lok rechnet sich also durchaus Chancen aus, ins Finale zu kommen. Dort wartet der momentan sehr formstarke Drittligist FSV Zwickau als Gegner und bei einem Pokalsieg ein Startplatz im DFB-Pokal. Spätestens dann geht es nicht mehr nur ums Prestige, sondern auch um viel Geld.