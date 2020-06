"Das ist zu spät": LSB erhöht Druck auf die Politik, Hilfspaket für Vereine zu schnüren

In anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen können schon kurz nach Beginn der Corona-Krise Hilfsgelder für die Vereine aus Sondertöpfen abgerufen werden. In Niedersachsen warten die Sportler bislang vergebens – und das, obwohl Sportminister Boris Pistorius schon vor Wochen ein millionenschweres Hilfspaket angekündigt hat.

Der LSB sei, so heißt es in einer Erklärung, durchaus im Einklang mit dem Niedersächsischen Sportministerium, auch stünde ein Richtlinienentwurf für die Beantragung von Fördermitteln bereit. „Wir können aber nicht mit der notwendige Hilfe bis Ende Juli warten, wenn der Landtag darüber entscheiden soll. Anträge könnten dann frühestens ab Mitte August gestellt werden. Das ist zu spät“, sagt Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe.

Die Kritik aus den Vereinen am zögerlichen Kurs der Landesregierung um Stephan Weil wird größer. Die Klubchefs erwarten ein Zeichen der Unterstützung. Der LSB will derweil in einer zweiten Vereinsbefragung konkrete Daten zu den Corona-Auswirkungen abfragen und will sich nicht auf Hochrechnungen verlassen.