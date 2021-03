Vorschläge an Staatskanzlei: LSB will Lockerungen und Einsatz von Schnelltests

Der Landessportbund Niedersachsen setzt sich für weitere Öffnungen im Vereinssport ab dem 22. März ein. Für diesen Tag sind erneute Bund-Länder-Gespräche in Sachen Coronapandemie anberaumt. In einem Schreiben an die Landesregierung bietet der LSB zudem an, die Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Staatskanzlei bei der Erstellung und Veränderung der Corona-Verordnungen zu verbessern.

Anzeige

Offenbar gibt es Probleme und Verständnisschwierigkeiten aufseiten der Vereine. „Unsere Hotline erhält viele Nachfragen zur Interpretation von Regelungen aber auch Vorschläge aus der Praxis, die bislang keine Berücksichtigung gefunden haben“, sagt der LSB-Vorstandsvorsitzende Reinhard Rawe. Häufig gestellte Fragen sollten vom Land binnen drei Tagen online gestellt werden.