"Realitätsfern": Landessportbund Sachsen kritisiert geplante Schnelltest-Regelung für Amateursport

"Es fehlen klare Hilfestellungen vom Freitstaat"

Was also tun? Der LSB kann sich vorstellen, die geforderten Testungen für Kinder und Jugendliche im Sport an die Schnelltests zu koppeln, die in der Schule durchgeführt werden. Im Erwachsenenbereich solle hingegen der Corona-Test, der einmal in der Woche kostenlos in Anspruch genommen werden darf, ausreichen.