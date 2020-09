Gericht: BFV muss erneut über DFB-Pokal-Teilnehmer entscheiden - Türkgücü oder Schweinfurt?

Im Rechtsstreit um die Teilnahme am DFB-Pokal hat das Landgericht München I am Mittwoch sein Urteil bekanntgegeben. Demnach muss der Bayerische Fußball-Verband (BFV) erneut über den Teilnehmer entscheiden. Noch ist also offen, ob Türkgücü München oder der 1. FC Schweinfurt gegen Bundesligist FC Schalke 04 spielen darf. Ein Termin für das Erstrundenmatch ist noch nicht bekannt. Die Partie soll bis 15. Oktober gespielt werden. Bereits am 18. Oktober findet die Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Deren Austragung ist für den 22. und 23. Dezember geplant.