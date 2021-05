Landratsamt entscheidet: Familien der Bayern-Profis müssen Quarantäne-Hotel sofort verlassen

Keine Familien-Idylle im Quarantäne-Trainingslager des FC Bayern München: Laut übereinstimmenden Medienberichten müssen die Familienangehörigen, die mit den FCB-Profis ins Mannschaftshotel in Grassau gezogen sind, das Hotel sofort wieder verlassen. Das habe das Landratsamt Traunstein (der Landkreis, in dem Grassau liegt) am Freitag so entschieden. Sowohl die Bild als auch die in München ansässige "TZ" und der Münchener Merkur verbreiteten am Freitagabend eine Stellungnahme des Landratsamts. "Zwar ist die Durchführung derartiger Trainingslager für Berufssportler nach den aktuellen Bestimmungen grundsätzlich möglich. Nicht erlaubt ist aber, dass dabei Angehörige im Hotel untergebracht sind, die mit der Durchführung des Trainingsbetriebs nichts zu tun haben", heißt es. Privatpersonen dürften angesichts der Corona-Lage nicht in Hotels übernachten - Profi-Sportler allerdings schon.

