Lange spannend gemacht: TuS Vinnhorst startet mit Niederlage in die Aufstiegsrunde

Beim 18:16 gab es Siebenmeter. Den ballerte Matheus Dias an die Latte (41.). Statt der möglichen Drei-Tore-Führung war es der Weckruf für die Westdeutschen. „Ich wusste, dass meine Mannschaft in der Crunch time zulegen kann“, sagte Eintracht-Trainer Stefan Neff.

Die Handballer des TuS Vinnhorst konnten sich zum Start in die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga nicht für einen leidenschaftlichen Kampf belohnen und verloren mit 26:30 (11:12) gegen Eintracht Hagen. Bei der Pflichtspielpremiere in ihrem neuen Sportzentrum durften die Vinnhorster lange davon träumen, dem Aufstiegsfavoriten ein Bein zu stellen.

Hagen brutal effizient

Mit brutaler Effizienz bestraften seine Spieler die Fehler des TuS und zogen mit einem 9:1-Lauf entscheidend auf 25:19 (50.) davon. „Das waren zehn schwarze Minuten. Wir dürfen nicht erlauben, dass ein Loch so lang ist“, ärgerte sich TuS-Trainer Davor Dominikovic. Insgesamt sah der Kroate eine „überragende Leistung“, mit Vinnhorst bewies, auch mit einem Topteam mithalten zu können.

Start nach Maß

Tatsächlich begann die Partie nach Wunsch. Torhüter Mustafa Wendland drehte den ersten Wurf um den Pfosten und elf Sekunden später zappelte die Kugel zum 1:0 im Netz. Die Trommler gingen aus dem Sattel. Ein halbes Dutzend Helfer machte nach Kräften Lärm. Mit Fans wäre es um Längen besser gewesen“, sagte Geburtstagskind Maurice Lungela, der 27 wurde.

Geschenke wollte Hagen aber nicht verteilen, sondern dominierte zunächst mit einer sehr offensiven 6:0-Deckungsformation. Die Mannschaft von Dominikovic verdankte es drei Paraden Wendlands, dass es nur 2:4 (11.) hieß. Vinnhorst verteidigte leidenschaftlich, doch vorne war die lange Wettkampfpause unübersehbar. Lungela gab zu: „Nach sechs Monaten ohne Spiel ist einiges anderes.“

Schrecksekunde in Minute 24

Dann wurde es besser. Milan Mazic, der sich am Kreis heiße Duelle mit dem früheren Gummersbacher Bundesligaspieler Alexander Becker lieferte, verkürzte auf 4:5 (14.) und Tim Otto sowie Hendrix Pollex besorgten 60 Sekunden später die erste Führung. Beide Teams lieferten sich ein hochintensives Duell, das in der 24. Minute die erste Schrecksekunde bot. Otto blieb nach einem Stoß in der Luft am Boden liegen. Hagens Carsten Ridder sah folgerichtig Rot, doch das zweite Geburtstagskind (wurde 24) schüttelte sich nur kurz. Zur Pause lag Hagen trotzdem mit 12:11 vorn.