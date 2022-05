Langer Tanz in den Mai: Bochum feiert Bundesliga-Klassenerhalt und "Krönung der Saison" gegen den BVB

Der Tanz in den Mai ging erst in den frühen Morgenstunden zu Ende. Spontan und ausgelassen feierten die Bochumer Profis im heimischen Kneipenviertel Bermuda-Dreieck den Bundesliga -Verbleib. Das überraschende 4:3 (2:2) beim Reviernachbarn Borussia Dortmund , mit dem der Aufsteiger sein Saisonziel auch ohne fremde Schützenhilfe erreichte, verstärkte die Lust auf eine krachende Party. " Es ist die Krönung der Saison, wenn du mit einem Sieg beim BVB den Klassenerhalt klar machst ", kommentierte der sichtlich gerührte Trainer Thomas Reis, "wir haben ganz Bochum stolz gemacht".

Überwältigt vom famosen Auftritt vor über 80.000 Zuschauern in Dortmund hatte der Fußball-Lehrer seinen Spielern schon kurz nach dem Schlusspfiff Grünes Licht für eine lange Nacht gegeben: "Die Jungs dürfen heute machen, was sie wollen. Und ich muss ja auch nicht alles wissen. Sie haben etwas sehr, sehr Großes geleistet in dieser Saison."