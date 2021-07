EM-Achte! Lara Siemer kämpft sich in die europäische Spitze

Bei der U20-Europameisterschaft in Tallinn kämpfte sich Lara Siemer (Rukeli Trollmann Isernhagen) im 24-köpfigen Feld des Siebenkampfes auf den achten Rang. Damit ist sie endgültig in der europäischen Spitze angekommen. "Dass Lara nach ihrer langen Verletzungspause im vergangenen Herbst unter die Top 8 in Europa kommt, ist schon grandios", sagte Vater und Trainer Berno Wittkopf.