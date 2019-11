Leverkusen-Kapitän Lars Bender über Rat an Kai Havertz, "abartige" Ablösesummen und den Verzicht auf soziale Medien

Im traditionell eher jungen Team von Bayer Leverkusen gehören die Bender-Zwillinge Lars und Sven mit 30 Jahren zu den etablierten Kräften. Kapitän Lars schlägt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern nachdenkliche Töne an – in Bezug auf sich selbst, das Fußballgeschäft und den umworbenen Kai Havertz.

SPORTBUZZER: Lars Bender, Sie sind gebürtiger Bayer, aber seit mehr als zehn Jahren bei Bayer Leverkusen. Ist der Klub für Sie mittlerweile ein zweites Zuhause?

Lars Bender (30): Ja, wenn man so lange an einem Ort ist, wächst das Verhältnis. Das ist es auch, was mich hier hält. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, ein super Umfeld aufgebaut, komme jeden Tag mit Freude her.