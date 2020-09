Lars Bender legt Kapitänsamt bei Bayer Leverkusen nieder - Charles Aranguiz wird Nachfolger

Der 19-malige Nationalspieler Bender begründete seinen Schritt mit Verletzungsproblemen: " Ich bin der Überzeugung, dass ein Kapitän auf den Platz gehört und regelmäßig spielen muss. Das war bei mir in der letzten Saison nicht immer gegeben. Ich will mich künftig auf meine Aufgaben als normaler Spieler konzentrieren – und auf meine Gesundheit. " Bender war zur Saison 2015/16 vom damaligen Coach Roger Schmidt als Mannschaftsführer ausgewählt worden.

Auch in der abgelaufenen Spielzeit wurde der ältere Zwillingsbruder von Sven Bender regelmäßig durch Verletzungen ausgebremst. Nach mehrmaligen Oberschenkelproblemen und einem Muskelfaserriss fehlte der Ex-Kapitän im Saison-Endspurt aufgrund einer Blessur am Fuß. Zwischen dem 23. und 33. Spieltag bestritt Bender keine einzige Bundesliga-Partie. Erst beim Saisonabschluss gegen Mainz 05 reichte es für den Defensivmann wieder zu 45 Minuten Einsatzzeit. Insgesamt stand er in der gesamten Spielzeit in nur 18 Liga-Spielen auf dem Platz.