Hannoveraner Lars Ritzka wechselt vom SC Verl zum FC St. Pauli

Bornemann und Schultz sind überzeugt

Sportchef Andreas Bornemann hat Ritzkas Entwicklung schon lange beobachtet. "Wir sehen Lars noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, daher freuen wir uns sehr, dass er sich für den FC St. Pauli entschieden hat." Auch Trainer Timo Schultz traut Ritzka den Sprung in die 2. Liga zu. "Mit ihm bekommen wir einen Spieler dazu, der konstant seine Leistungen abruft und uns so mehr Optionen und Konkurrenz in der Defensive verschafft", so Schultz.

Und Ritzka selbst? Der freut sich auf seine neue Aufgabe beim Zweitligisten. "Ich kann nur versprechen, dass ich vom ersten Tag an alles für den Erfolg der Mannschaft und des Vereins geben werde", sagt er.

Dabei hätte Ritzka auch durchaus bei den 96-Profis landen können. "Ich hatte in den 96-Profitestspielen schon mal dran geschnuppert. Ich habe mich damals schon gefragt, warum ich es nicht gepackt habe", sagte Ritzka im Juli 2020. Damals hatte er auch sein Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit 96 bekundet: "Ich spiele vielleicht noch drei oder vier Jahre gut so weiter, dann hat 96 vielleicht Interesse. Abgeneigt wäre ich nicht unbedingt, das gebe ich zu", sagte er vor nicht einmal einem Jahr im SPORTBUZZER-Interview.

Nun hat 96-Konkurrent St. Pauli zugeschlagen und Ritzka ein Angebot für die 2. Bundesliga unterbreitet. In der kommenden Saison misst sich der Hannoveraner dann in Duellen mit seinem Ex-Klub.