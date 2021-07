Gladbach-Kapitän Lars Stindl spricht über DFB-Umbruch unter Flick und Olympia-Verzicht

Stindl hat unter Joachim Löw, dessen Amtszeit als Bundestrainer mit dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) nach 15 Jahren endete, elf Länderspiele bestritten. Auf die Frage, ob er die schon in 17 Monaten beginnende WM 2022 in Katar eher auf dem Platz oder als TV-Experte bestreiten werde, antwortete der 32-Jährige zurückhaltend: "Ich glaube, eher als TV-Experte." Er deutete jedoch an, dass er einer WM-Teilnahme als Aktiver grundsätzlich nicht abgeneigt wäre.

Das Fußball-Turnier bei den Olympischen Spielen in Tokio, die am 23. Juli offiziell eröffnet werden sollen, wird dagegen genau wie die EM ohne Stindl stattfinden. Der deutsche U21-Trainer Stefan Kuntz hatte in dieser Woche sein Aufgebot für das Turnier bekanntgegeben, in dem der Gladbacher absprachegemäß nicht auftaucht. "Es ist ein Riesenereignis, ein echt cooles Event. Aber es gibt dieses Jahr ein paar Gegebenheiten, die wir uns alle nicht gewünscht haben", meinte der Offensivspieler mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die in Japan aktuell noch stärker grassiert als in weiten Teilen Europas. "Wir haben uns die letzten Wochen ausgetauscht und sind zu dem Schluss gekommen, dass ich die Vorbereitung komplett bei der Borussia mache. Das ist absolut okay, und ich freue mich wirklich auf die nächsten Wochen, wenn die anderen Jungs zurückkommen, eine gute Basis zu legen für die neue Saison", so Stindl weiter.