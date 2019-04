Max Eberl bestätigt: Gladbach-Kapitän Lars Stindl nach Schienbeinbruch operiert

Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl hat beim 1:0 (0:0) im Spiel bei seinem Ex-Klub Hannover 96 am Samstag einen Schienbeinbruch erlitten. Der 30-Jährige wurde noch am Abend operiert, wie Gladbachs Sportdirektor im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF sagte: „Das Scheinbein ist fixiert worden. Jetzt heißt es: Gute Besserung wünschen.“

Hannovers Trainer Doll: "Das hat sich gar nicht gut angehört"

Stindl wird den Gladbachern mehrere Monate lang fehlen, kann den Borussen erst in der kommenden Saison wieder helfen. Der 30-Jährige, der bereits seit vier Jahren in Gladbach spielt, absolvierte in dieser Saison bislang 22 Spiele, schoss drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Für ihn kam Routinier Raffael in die Partie, der die Borussia in der 53. Minute in Führung schoss.