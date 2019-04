Lars Stindl über seinen Schienbeinbruch in Hannover: "Wenn es etwas Gutes hatte..." 

Sein Freund Jan Schlaudraff lief die Treppen von der Tribüne in die Kabine, stand Stindl in der Kabine bei, 96 organisierte den Transport ins Diakovere Friederikenstift in der Calenberger Neustadt. Chefarzt Helmut Lill bekam zu Hause die SMS: Notfall, Schienbeinbruch, Stindl liegt auf dem OP-Tisch. "Ich hätte ihn gerne unter schöneren Voraussetzungen wiedergesehen", sagte Lill.

Ein glatter Bruch, wenn schon, dann so: Im Juli wird Stindl wieder vor den Ball treten können, sich rantasten ans Mannschaftstraining. Stindl hatte Glück im Unglück. "Das ist unglaublich hart", sagt er dennoch, als der SPORT BUZZER ihn besucht auf Zimmer 15 in der Orthopädie. Kurios übrigens: Vor fünf Wochen lag Matthias Ostrzolek noch im Nachbarzimmer 16 mit mehreren Rippenbrüchen.

"Matze hat sich bei mir gemeldet", sagt Stindl versöhnlich. Er ist nicht nachtragend oder wütend. Einfach nur traurig. Kein Wunder, vor einem Jahr hatte er sich vor der WM Russland das Syndesmoseband gerissen. Stindl ist inzwischen 30 Jahre alt, aber sehr lange wird er mit dem Bruch nicht ausfallen. In einem Jahr in der Sommerpause 2019/20 wird es nochmal nervig, weil er sich Nägel operativ entfernen lassen muss.

Stindl denkt gern an alte Zeiten zurück

Bei der Visite mit Professor Doktor Lill, den Stindl noch als Mannschaftsarzt der Roten aus den großen Europapokalzeiten kennt, beruhigt der Operateur den Patienten. Stindl selbst mag nicht über seine Verletzung reden, er spricht lieber von alten Zeiten, fragt interessiert nach: Was ist mit 96 los? Eines wollte er aber selbst loswerden: "Ein riesen Dank an alle für die Anteilnahme. Wenn es etwas Gutes hatte, dann, dass es in Hannover passiert ist." Am besten, Lars Stindl passiert so etwas nie wieder.