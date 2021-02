Hertha-Investor Windhorst denkt weiter groß: Abstieg kein Thema - Juventus Turin als Vorbild

Gedanken an einen Abstieg von Hertha BSC und mögliche gravierende Konsequenzen für sein Millionen-Investment will Lars Windhorst nicht zulassen. "Ich gehe fest davon aus, dass wir nicht absteigen werden. Deshalb denke ich gar nicht daran. Ich glaube fest an die Qualität der Mannschaft und an den Trainer, der es schafft, diese Qualität in eine geschlossene Einheit zusammenzuführen. Das werden wir in den nächsten Wochen schon sehen. Von daher stellt sich die Frage nicht", sagte Windhorst in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

