Dank Windhorst-Millionen: Hertha BSC trotz hoher Verluste in "vergleichbar stabiler Situation"

Dennoch befindet sich die „Alte Dame“ laut Schiller in einer vergleichsweise sicheren Lage, was vornehmlich an den Investitionen von Geldgeber Lars Windhorst und dessen Tennor-Gruppe läge (die seit 2019 rund 375 Millionen Euro investiert hat). So wuchs das Eigenkapital des Hertha-Konzerns von 36,7 Millionen Euro auf 107,5 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten sanken von 141,7 auf 99,6 Millionen Euro.„Es ist eine Partnerschaft, die uns in eine vergleichbar gute Lage bringt und in einer stabilen Situation hält“, sagt Schiller, der die Zahlen am Sonntag bei der digitalen Hertha-Mitgliederversammlung auch den Fans vorstellen wird.