Laserpointer-Attacke: Dänemark-Torwart Schmeichel angestrahlt – UEFA ermittelt gegen England

Zuvor war der Torwart von Leicester City offenbar Opfer einer fiesen Attacke eines Fans geworden. Wie unter anderem TV-Bilder des ZDF zeigen, wurde Schmeichel im Gesicht unmittelbar vor dem Strafstoß von einem Laserpointer angestrahlt und sollte in der Vorbereitung auf den Strafstoß irritiert werden. Der offenbar von einem englischen Fan inszenierte Angriff war im ZDF deutlich bei einer Wiederholung des Elfmeters aus der Hintertor-Kamera zu sehen. In den sozialen Medien wurde die Szene intensiv diskutiert, obwohl zunächst unklar bleibt, ob der Däne durch die Szene tatsächlich irritiert wurde. Die UEFA kündigte am Donnerstag Ermittlungen gegen England an - ebenso wegen der Buhrufe während der dänischen Nationalhymne.