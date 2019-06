Transfer-Hammer! Ex-HSV-Star Pierre-Michel Lasogga wechselt nach Katar

Von Hamburg in die Wüste: Pierre-Michel Lasogga geht künftig für Al-Arabi Doha auf Torejagd. Der Stürmer spielte bis zum Ende der vergangen Saison noch für den HSV, erhielt nach dem verpassten Aufstieg des Fußball-Zweitligisten aber keinen Vertrag mehr in der Hansestadt. Daher kann der bullige Angreifer ablösefrei zum Hauptstadt-Klub ins WM-Gastgeberland Katar wechseln.

Dreijahresvertrag für Lasogga

Bei Al-Arabi Doha erhält Lasogga einen Dreijahresvertrag. Das gab der Klub am Dienstagabend bei Twitter bekannt. Zuletzt war noch spekuliert worden, Lasogga könne nach England wechseln. Dort spielte der 27-Jährige in der Saison 2017/18 bereits auf Leihbasis - für Leeds United in der zweiten Liga.

Verlassen wollte Lasogga den HSV, für den er mit der einjährigen Unterbrechung in England seit 2013 spielte, nicht zwingend. Noch im Frühjahr sagte der Stürmer: "Ich will den Verein in die Bundesliga schießen. Ich hänge an diesem Verein." Doch die Hamburger konnten den Topverdiener nicht halten - nur eine direkte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus hätte es dem HSV ermöglicht, ihn zu halten.

Kein offizieller Abschied beim HSV

Der Weggang von Lasogga in Hamburg war nicht sehr rühmlich: Aus Angst vor Krawallen und Schmähgesangen der Fans hatten die Hansestädter für ihren langjährigen Profi - ebenso wie Lewis Holtby und Hee-Chan Hwang - keinen offiziellen Abschied vor dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg eingeplant. In jener Heimpartie am letzten Spieltag der Vorsaison war der Aufstieg schon nicht mehr möglich.

