Last-Minute-Ausgleich: Karlsruhe erkämpft sich Punkt in Paderborn - Ärger um Gelb-Rot für SCP

Der Karlsruher SC hat sich im Aufstiegsrennen zumindest einen Punkt gesichert: Im Gastspiel am Freitagabend beim SC Paderborn erzielte Babacar Gueye (90.+2) den Last-Minute-Ausgleich zum 2:2 (1:0). Philipp Hofmann (2.) brachte die Gäste, die in diesem Jahr alle Auswärtsspiele gewonnen hatten, zunächst in Führung.

