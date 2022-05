Last-Minute-Erfolg, Camp Nou, Platzsturm: Der Weg von Eintracht Frankfurt ins Europa-League-Finale

Am 18. Mai geht für Eintracht Frankfurt eine denkwürdige Europapokal-Saison mit unglaublichen Momenten zu Ende. Der Finaleinzug und die sportliche Sensation im Camp Nou dürften selbst dann lange im Gedächtnis der Beteiligten bleiben, wenn es gegen die Glasgow Rangers in Sevilla nicht zum angestrebten Titel reichen sollte. Der SPORTBUZZER blickt auf die Höhepunkte der Eintracht-Serie in Europa.