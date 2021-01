Last-Minute-Elfmeter schockt Gladbach: Stuttgart erkämpft sich Heim-Remis

Borussia Mönchengladbach hat durch ein 2:2 beim VfB Stuttgart den Sprung an die Champions-League-Plätze heran verpasst und somit die Patzer der Konkurrenz von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nicht genutzt. Lars Stindl traf in der 35. Minute per Elfmeter für die "Fohlen", bevor Nicolas Gonzalez zunächst ausglich. Dennis Zakaria und Silas Wamangituka erzielten in der zweiten Halbzeit die Tore.

