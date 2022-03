Last-Minute-Pleite in Nürnberg: HSV verliert Aufstiegsplätze aus den Augen

In einem temporeichen und umkämpften Spitzenspiel hat der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV in der 2. Bundesliga mit 2:1 (1:1) niedergerungen. Außenverteidiger Tim Handwerker erzielte am Samstagabend in der 88. Spielminute mit dem schwächeren rechten Fuß das umjubelte Siegtor. Vor 25.000 Zuschauern im ausverkauften Max-Morlock-Stadion trafen zuvor Pascal Köpke für die Franken (15. Minute) und Ludovit Reis (25.) für den HSV.

