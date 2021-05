Siegtreffer in der Nachspielzeit: Fortuna Düsseldorf holt gegen den KSC Big Points im Aufstiegsrennen

Big Points im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga: Am Montagabend hat Fortuna Düsseldorf einen wichtigen Sieg gegen den Karlsruher SC gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler kam dank eines Treffers in der Nachspielzeit durch Shinta Appelkamp (90.+5) zu einem 3:2 (1:1) und sendete so ein Ausrufezeichen in Richtung der Aufstiegsränge. Dawid Kownacki glich im ersten Durchgang eine frühe Führung der Gäste durch ein Eigentor von Kevin Danso (9.) per Elfmeter aus (35.), Brandon Borrelo erzielte die zwischenzeitliche Führung für die Fortunen, die Marvin Wanitzek allerdings per Elfmeter egalisierte (80.). Düsseldorf schafft es so, an Holstein Kiel (50 Punkte) vorbei- und punktgleich mit dem HSV (52) auf dem Relegationsrang zu ziehen. Die Störche haben allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand und können schon am Dienstag gegen Sandhausen (18.30 Uhr, Sky) wieder vorbeiziehen. Anzeige

Düsseldorf startete fulminant in die Partie und erarbeitete sich auf Anhieb gute Chancen, unter anderem verpasste Kristoffer Peterson aussichtsreich im Strafraum (8.). Stattdessen gingen die Gäste in Führung: Nach einer Flanke von Marco Thiede drängt KSC-Stürmer Philipp Hofmann im Sechzehner zum Ball. Fortuna-Verteidiger Danso ist aber schneller da – und stolpert den Ball ins eigene Tor (9.). Fortuna ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und belohnte sich noch vor der Pause: Karlsruhes Philip Heise erwischte Düsseldorfs Angreifer Felix Klaus im Strafraum am Bein, Schiedsrichter Patrick Alt gab den Elfmeter, den Kownacki souverän verwandelte (35.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte drückte Düsseldorf. Allerdings setzte der KSC immer mal wieder Nadelstiche per Konter. So etwa, als Marc Lorenz den Ball nach Ablage von Sebastian Jung in guter Position nicht optimal erwischte (51.). Nach rund einer Stunde spielte Fortuna-Coach Rösler dann seine vermeintlichen Asse: Für Torschütze Kownacki und Edgar Prib brachte er mit Kenan Karaman und Rouwen Hennings zwei Angreifer. Die bis dahin wohl beste Chance verpasste kurz danach Klaus, der eine halbhohe Flanke von der Toraus-Linie frei vor dem KSC-Tor per Kopf nicht entscheidend verwerten konnte (61.).

Rösler bewies zunächst doch noch ein glückliches Händchen – und zwar gleich dreifach. Nach Vorarbeit von Karaman und Hennings war es der zwei Minuten zuvor eingewechselte Brandon Borrello, der in der 71. Minute den Führungstreffer für die Rheinländer erzielte. Nach einem Ballverlust des KSC am eigenen Strafraum flankte Karaman in die Box, wo Hennings mit der Hacke verlängerte. Der Ball kam zu Borrello, der kompromisslos einnetzte.

Wanitzek cool vom Punkt – Appelkamp sorgt für Ekstase