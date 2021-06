Last-Minute-Tor: BVB-Star Erling Haaland rettet Norwegen gegen Luxemburg vor Blamage

Dank BVB-Torjäger Erling Haaland hat Norwegens Nationalmannschaft einen späten Testspiel-Sieg gegen Außenseiter Luxemburg erkämpft. Beim 1:0 (0:0) im spanischen Málaga traf der 20 Jahre alte Stürmer am Mittwoch erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Damit beendete Haaland seine Torflaute in Länderspielen: Seit Oktober hatte der wuchtige Angreifer von Borussia Dortmund in seinen vergangenen vier Einsätzen für die Skandinavier nicht mehr getroffen. Gegen Luxemburg feierte Haaland nun sein siebtes Tor im elften Länderspiel. Norwegen hat sich nicht für die in gut einer Woche beginnende Fußball-EM qualifiziert.

Dagegen lief es für Haaland in der Liga deutlich besser. Auch dank seiner 27 Treffer qualifizierte sich der BVB als Bundesliga-Dritter direkt für die Champions League - in der er in diesem Jahr Torschützenkönig wurde - in der kommenden Saison. Von den Fans wurde Haaland zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt.