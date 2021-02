Last-Minute-Tor gegen Heidenheim: Srbeny rettet Paderborn-Remis in der Nachspielzeit

Kein Sieger im Nachholspiel der 2. Liga: Der 1. FC Heidenheim ist beim SC Paderborn trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen und muss damit den Kontakt zur Spitzengruppe komplett abreißen lassen. Tim Kleindienst brachte den letztjährigen Bundesliga-Relegationsteilnehmer mit seinem fünften Treffer im vierten Spiel nach seiner Leih-Rückkehr mit 1:0 in Führung (13.). Denis Srbeny (45.) konterte per Foulelfmeter vor der Pause allerdings zum 1:1. Als der FCH durch Christian Kühlwetter (77.) erneut zur Führung kam, war es erneut Srbeny (90.), der für Paderborn ausglich und dem Bundesliga.Absteiger zumindest einen Punkt rettete. Heidenheim (zuletzt drei Siege in Folge) bleibt durch das Remis mit 33 Punkten nun punktgleich mit Hannover 96 Tabellen-Achter. Der Abstand auf das Quartett um den Hamburger SV an der Tabellenspitze beträgt neun Punkte. Paderborn (31 Punkte) bleibt Zehnter. Anzeige

Die Partie musste nachgeholt werden, weil der Paderborner Platz am Tag des ursprünglichen Spiel-Termins (7. Februar) unbespielbar war. Die Ostwestfalen waren vom plötzlichen Wintereinbruch besonders betroffen. In der Nacht hatte es dort teils bis zu 30 Zentimeter Schnee gegeben. Am Sonntag schneite es weiter. Die DFL entschied sich schließlich, die Partie abzusagen. "Aufgrund starker und anhaltender Schneefälle ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet", teilte die Liga mit. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter Guido Winkmann, der nun auch das Nachholspiel leitete, getroffen worden. Kurios: Drei Wochen später ist der Temperaturunterschied groß. Waren es am 7. Februar in Paderborn noch bitterkalte -5 Grad Celsius, kamen Spieler und Betreuer am Dienstagabend bei Temperaturen um +17 Grad ins Schwitzen.