Last-Minute-Tor in der Verlängerung: SC Freiburg siegt in Bochum und steht im Pokal-Halbfinale

Christian Streich hat weiterhin die Chance, seine Trainerkarriere beim SC Freiburg mit einem Titel zu krönen. Der dienstälteste Bundesliga-Coach setzte sich mit seiner Mannschaft am Mittwochabend im ligainternen Duell beim VfL Bochum im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 2:1 (0:0, 1.1) nach Verlängerung durch und folgte damit Union Berlin, RB Leipzig und dem Hamburger SV in die Runde der besten vier Teams. Den Führungstreffer von SCF-Stürmer Nils Petersen (51.) egalisierte Sebastian Polter (64.), wodurch es in die Verlängerung ging. Der Siegtreffer fiel in der 120. Minute: Der eingewechselte Roland Sallai nutzte einen Abwehrfehler von Maxim Leitsch eiskalt aus und führte sein ins erste Halbfinale seit der Saison 2012/13. Anzeige

Bochum-Trainer Thomas Reis baute sein Team für die Partie auf vier Positionen um. Im Vergleich zum vergangenen Spiel gegen Leipzig (0:1) rückten Patrick Osterhage, Konstantinos Stafylidis, Gerrit Holtmann und Jürgen Locadia neu in die Startelf. Weniger stark fiel der Umbau bei den Gästen aus. Kevin Schade war der einzige Profi, der beim 3:0 gegen Hertha BSC nicht von Anfang an dabei war. Er ersetzte Sallai.

Einen wirklichen Effekt hatten die Umstellungen nicht. Beide Teams neutralisierten sich in der ersten Hälfte größtenteils. Die Folge: Ein Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die beste verstolperte Petersen. Nach einem Abpraller von Armel Bella-Kotchap lief der ehemalige Nationalspieler allein auf Keeper Manuel Riemann zu, schloss aber zu schnell und zu lasch ab. Riemann konnte den Ball in Ruhe aufnehmen (38.). Bochum hatte vor der Pause nochmal Glück: Nach einer Rangelei bei einer Ecke riss Jürgen Locadia im gegnerischen Strafraum seinen Gegenspieler Philipp Lienhart zu Boden und griff ihn dabei an den Hals (45.+1). Eine Aktion, die man als Tätlichkeit hätte werten können. Schiedsrichter Robert Schröder ließ jedoch weiterspielen.

Zum Start der zweiten Halbzeit machte der SC Freiburg das erste Mal richtig Druck - und das zahlte sich aus. Einen Schuss von Kevin Schade konnte Riemann noch parieren, doch Petersen war beim Abpraller des Keepers zur Stelle und schob aus abseitsverdächtiger Position zum 1:0 ein (51.). Nach Videobeweis zählte der Treffer jedoch. Die Streich-Elf kontrollierte nun das Spiel und auch das Publikum an der Castroper Straße wurde ruhiger. Wie aus dem Nichts fiel nur wenig später der umjubelte Ausgleich: Eine perfekte Flanke aus dem Halbfeld von Elvis Rexhbecaj köpfte Polter zum 1:1 (64.) ein. Das Publikum und auch die Mannschaft von Reis waren plötzlich wieder voll im Spiel. Doch bis zum Ende der regulären Spielzeit sollte keinem Team mehr ein Treffer gelingen. Verlängerung!