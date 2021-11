Last-Minute-Tor von Hauge: Frankfurt schlägt Piräus und erreicht K.o.-Phase der Europa League

Last-Minute-Jubel in Griechenland: Eintracht Frankfurt hat mit einem 2:1 (1:1)-Sieg bei Olympiakos Piräus am 4. Spieltag der Europa League die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde erreicht. Dank des Treffers von Jens Petter Hauge (90.+1) in der Nachspielzeit überwintert der Bundesliga-15. sicher in Europa. Die Mannschaft von Oliver Glasner war keineswegs die bessere Mannschaft und geriet durch einen Gegentreffer von Youssef El Arabi (12.) in Rückstand. Daichi Kamada (17.) gelang mit seinem Treffer jedoch ein schneller Konter. Die SGE ist damit von den ersten beiden Plätzen der Gruppe D nicht mehr zu verdrängen. Mit zehn Punkten führt die Eintracht die Gruppe nun deutlich vor Piräus (6) an und hat damit beste Chancen, als Erster sogar direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Der Zweite muss in einer Zwischenrunde gegen einen Gruppendritten der Champions League antreten. Dieses Runde hat die SGE nun bereits sicher erreicht.

