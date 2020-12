Dank Last-Minute-Tor von Rashford: ManUnited jetzt erster Liverpool-Jäger

Der Druck auf den FC Liverpool wächst - dank Marcus Rashford. Der englische Nationalspieler in Diensten von Manchester United hat seinen Klub mit einem Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zum Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers geschossen. Durch den 1:0 (0:0)-Heimsieg in einer größtenteils zerfahrenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten springt ManUnited in der Premier League auf Rang zwei und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den von Jürgen Klopp trainierten Tabellenführer und Titelverteidiger aus Liverpool.

Während es in der Liga für ManUnited drei Tage nach dem Last-Minute-Rückschlag beim 2:2 im Verfolger-Duell gegen Leicester City wieder rosig aussieht, drückt das schlechte Abscheiden in Europa in Manchester auf die Stimmung. In der Champions League war das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der Vorrunde an Paris Saint-Germain und RB Leipzig gescheitert und spielt nun in der Europa League weiter. Im Sechzehntelfinale trifft ManUnited dort auf Real Sociedad.