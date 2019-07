Latten-Elfmeter und Niederlage: Torhüter Dirk Nowitzki erträgt Schuss-Pech mit einem Lächeln

Zuerst musste er wegen der Verspätung des früheren Nationaltorhüters Jens Lehmann ins Tor, dann vergab er erneut einen Elfmeter und schließlich verlor auch noch sein Team: Mitorganisator Dirk Nowitzki hatte aus sportlicher Sicht beim Benefiz-Fußballspiel „Champions for Charity“ wenig zu Lachen - wie alle Kollegen aber eine Menge Spaß. Das Spiel in Leverkusen gewann vor 11.028 Zuschauern am Sonntag das Team von Formel-2-Pilot Mick Schumacher, dem Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, mit 7:5 (4:3).

Immerhin aus Sicht von Nowitzki: Sein Elfmeter ging diesmal an die Latte statt wie beim letzten Spiel 2017 in Mainz weit drüber. „Ich habe den Torwart so schön ausgeguckt“, sagte Nowitzki: „Der war eigentlich schon drin.“ Als er in der Schlussphase wieder ins Tor ging, hielt er sogar einen Schuss von Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner. Schumacher junior schoss das Tor zum 2:0.